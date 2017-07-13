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13. 07. 2017

В США представили документ о санкциях против РФ

Демократы в Палате представителей США представили новую версию законопроекта о санкциях в отношении РФ и Ирана. Авторы документа надеются дать сигнал президенту США Дональду Трампу о необходимости жесткой политики в отношении Кремля.

Законопроект не отличается от текста, который 15 июня большинством голосов одобрил Сенат США, однако в Палате представителей он до сих пор не был поставлен на голосование.

Как сообщает Reuters, со стороны Республиканской партии, контролирующей Палату представителей и Сенат, никаких сигналов о поддержке законопроекта не поступало. Демократы обвиняют республиканцев в уклонении от голосования за предлагаемый пакет санкций в связи с нежеланием администрации Трампа принять пункт о том, что он сможет ослабить штрафные меры в отношении России только с согласия Конгресса.

Отметим, согласно принятому Сенатом в июне документом, под санкции могут попасть российские госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта, а также и нефтегазовой отрасли.

Белый дом: Сенат нарушил процедуру утверждения санкций против России

Напомним, 15 июня Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.

Источник: korrespondent.net
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