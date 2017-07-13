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13. 07. 2017

Совет Европы: Закон РФ об иноагентах нарушает права человека

Законодательство РФ о некоммерческих организациях не соответствует международным и европейским стандартам в области прав человека. Об этом заявил комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс. Его комментарии по ряду дел, в которых оспаривается так называемый "закон об иностранных агентах", были представлены в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Применение этого закона оказывает сдерживающий эффект на работу организаций гражданского общества в Российской Федерации и представляет собой вмешательство в права на свободу объединений и свободу выражения мнений многих некоммерческих организаций и правозащитников, иногда приводя к серьезным последствиям. Помимо проблем с обеспечением финансирования, затронутые организации и работающие в них сотрудники могут быть подвержены маргинализации, травле, преследованиям и даже физическим нападениям", - пишет Муйжниекс.

Этот закон мешает правозащитным организациям и гражданским объединениям в России, выступающим за изменения в законодательстве и практике, выполнять роль стражей общественных интересов, заявляет он. Более того, некоммерческие организации в соответствии с международными стандартами в области прав человека “могут свободно обращаться за финансированием и получать его, причем не только от публичных органов власти в своем собственном государстве, но и от институциональных или индивидуальных доноров, другого государства или многосторонних учреждений", сказано в заявлении Муйжниекса. А требования отчетности организаций должны устанавливаться на равной и непредвзятой основе, независимо от источников дохода.

В марте ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы российских некоммерческих организаций на закон об "иностранных агентах". В одно дело объединены в общей сложности 48 жалоб от 61 НКО, поданные с 2013 по 2017 годы. Среди этих организаций - Сахаровский центр, ассоциация в защиту прав избирателей "Голос", "Комитет по предотвращению пыток", правозащитный центр "Мемориал", музей "Пермь-36" и другие.

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Источник: korrespondent.net
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