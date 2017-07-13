Лента RSS
Подписаться на ленту
13 июля 2017, четверг, 11:11
+22°C
Завтра +18°C
+22°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,27
13. 07. 2017

Порошенко передал Сенцову подарок на день рождения

Украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в заключении, 13 июля празднует день рождения. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал президент Порошенко.

Он отметил, что по этому поводу передал украинцу через дипломатов книгу "Воспоминания" диссидента Андрея Сахарова.

"Дорогой Олег, Украина вместе со всем миром продолжит бороться за Вашу свободу", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 августа 2015 года российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, а Александра Кольченко получил 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Украинцев обвиняют в подготовке терактов в Крыму в мае 2014 года.

Россия снова отказалась выдать Сенцова и Кольченко

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Однажды в Беларуси:

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.