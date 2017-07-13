Порошенко передал Сенцову подарок на день рождения

Украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в заключении, 13 июля празднует день рождения. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал президент Порошенко.

Он отметил, что по этому поводу передал украинцу через дипломатов книгу "Воспоминания" диссидента Андрея Сахарова.

"Дорогой Олег, Украина вместе со всем миром продолжит бороться за Вашу свободу", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 августа 2015 года российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, а Александра Кольченко получил 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Украинцев обвиняют в подготовке терактов в Крыму в мае 2014 года.

Россия снова отказалась выдать Сенцова и Кольченко

Источник: korrespondent.net