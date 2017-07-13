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13. 07. 2017

В Украину пришли дожди с грозами и похолодание

С утра 13 июля Украину накрыл атмосферный фронт, который принесет грозы и похолодание. Уже в 7 утра этот фронт над западными областями. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

В частности, с утра на Волыни гроза. 

Синоптик предостерегает, надо очень осторожно вести себя во время грозы.

"Какое бы важное дело вы ни делали, бегите в безопасное место, как только начнется дождь. Ни в коем случае – не под одинокое дерево, если рядом кусты или низкие деревья, лучше – под них, подальше от ЛЭП, по открытой местности быстро не бежать, ложиться на землю опасно, лучше присесть, отложите дальше все металлическое, выйдите как можно спокойнее из воды, если где-то купаетесь, а не толпитесь вместе, потому что грозовой разряд проходит через человеческий контакт, выключите телефон", – рассказала синоптик.

Она добавила, что в течение сегодняшнего дня этот фронт будет двигаться на восток. Поэтому локальные грозовые дожди вероятны по всей Украине, кроме Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.

В Киеве тоже есть вероятность грозы, однако во второй половине дня. Вследствие влияния фронта в Украине начнет снижаться температура. 14 июля ощутимо похолодает.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале июля из-за непогоды были обесточены 400 городов и сел.

В Украину идут похолодание и дожди

Источник: korrespondent.net
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