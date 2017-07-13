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13. 07. 2017

На Харьковщине раскрыли канал контрабанды оружия

В Харьковской области силовики разоблачили мощный канал контрабанды огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В состав международной преступной группировки входили как граждане Украины, так и граждане нескольких стран Европы, а также лица с двойным гражданством. Злоумышленники незаконно ввозили боевые пистолеты известных иностранных производителей. При этом маскировали их под пистолеты для отстрела патронов Флобера калибра 4 мм, не запрещенных к перевозке через государственную границу. В Украине контрабандное оружие реализовывалась через Интернет.

Силовики при содействии Государственной фискальной службы задержали двух контрабандистов при попытке незаконного ввоза 43-х пистолетов марок "Glock", "Beretta", "Colt", "Browning", "CZ", "Astra", "Bersa". Кроме того, во время обысков по местам проживания и в хранилищах злоумышленников изъято еще около 300 единиц пистолетов, пулеметов и автоматов иностранного и отечественного производства, комплектующие к огнестрельному оружию, орудия для ее переработки, банковские карты. 

Открыто уголовное производство по ст. 201 (контрабанда огнестрельного оружия) и ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием) УК Украины. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Евротоннеле задержали автомобиль с 79 пистолетами.

СБУ ликвидировала сеть изготовления оружия

Источник: korrespondent.net
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