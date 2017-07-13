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13. 07. 2017

Убийцу Немцова посадили на 20 лет

Московский окружной военный суд приговорил убийцу российского оппозиционера Бориса Немцова Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его звания лейтенанта и ордена и обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

"Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Обвинение просило назначить ему пожизненное заключение", – говорится в сообщении.

Четверо других обвиняемых, которых суд счел соучастниками преступления, получили от 11 до 19 лет колонии. Так, Анзор Губашев приговорен к 19 годам колонии, Шадид Губашев – к 16 годам, Темирлан Эскерханов – к 14 годам, а Хамзат Бахаев – к 11 годам. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, все четверо дополнительно оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый. Ни один из них не признал вину. Шадид Губашев и Темирлан Эскерханов после оглашения приговора заявили, что не понимают, за что им дали срок.

Приговор вступит в силу через 10 дней в случае, если ни одна из сторон его не обжалует.

Напомним, российский оппозиционер Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

Источник: korrespondent.net
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