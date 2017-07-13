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13. 07. 2017

Рада уйдет на каникулы до 5 сентября

Депутаты Верховной Разы поддержали проект постановления  о начале заседания седьмой сессиис 5 сентября.

"Проектом календарного плана предлагается начать пленарные заседания седьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва 5 сентября 2017 года, а закончить ее работу 2 февраля 2018 года", - сказано в документе.

Ранее депутаты не согласились с предложением спикера Андрея Парубия продлить работу текущей - шестой - сессии парламента. Вопрос трижды ставился на голосования, однако так и не нашел необходимой для его принятия поддержки.

Напомним, ранее сообщалось, что митингующие перекрыли выходы из Рады, требуя лишить депутатов неприкосновенности.

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Источник: korrespondent.net
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