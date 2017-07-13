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13. 07. 2017

Суд оставил Сущенко под арестом до октября

Суд Москвы отклонил жалобу защиты незаконно задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко на продление его ареста еще на три месяца, до 30 сентября. Об этом сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин в Twitter.

"Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей Романа Сущенко на три месяца", – написал защитник в четверг, 13 июля.

По его словам, Сущенко разрешили сделать три телефонных звонка близким родственникам.

"Сущенко разрешили три телефонных звонка близким в Украину. Сыну Романа Сущенко Максиму 15 июля исполняется 10 лет. Теперь Роман его поздравит!" – написал Фейгин.

Напомним, Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года за якобы "шпионскую акцию". В ФСБ утверждают, что Сущенко – полковник украинской разведки, в Украине это отрицают. Сам Сущенко также не признает вину.

Источник: korrespondent.net
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