Главу Яворивского полигона подозревают в шпионаже

Начальника Яворовского полигона Игоря Слисарчука подозревают в работе на Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России. Об этом свидетельствует определение Шевченковского райсуда Киева от 21 июня.

По ходатайству следователя наложен арест на ноутбук, мобильный телефон, три DVD-диска, флэшку и отрывок листа бумаги с надписью "quarto xmail.net", на обратной стороне напечатана фраза "приказом командира воинской части А4150 от 30.12.2015 года № 755". Эти вещи принадлежат подозреваемому.

В документе говорится, что подозреваемый на протяжении 2015-2016 годов, занимая должность начальника общевойскового полигона Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ), воинская часть А4150, во исполнение заданий сотрудников ГРУ РФ совершал сбор и передачу сведений военного характера о деятельности центра.

"Во время дачи объяснений сотрудникам СБ Украины о его конфиденциальном сотрудничестве с ГРУ ГШ ВС РФ, он добровольно передал сотрудникам СБУ отрывок бумаги с надписью, ноутбук, диски и пароли к программе, а также флэш-накопитель, с помощью которых он осуществлял связь с представителями ГРУ ГШ ВС РФ", - сказано в решении суда.

Дело расследуется по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

Напомним, ранее сообщалось, что Россия активизировала сбор разведданных в США.

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Источник: korrespondent.net