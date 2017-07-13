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13. 07. 2017

СБУ обвинила Глорию Джинс в уплате налогов ЛНР

СБУ в результате проверки нашла подтверждения информации, обнародованной активистами общественных организаций, о возможной незаконной деятельности в Украине российской торгово-производственной сети Глория Джинс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По полученной информации, в Украине главная фабрика Глория Джинс расположена во временно оккупированном Луганске и продолжает работать. Это может свидетельствовать о возможной реализации в украинских торговых сетях продукции, произведенной именно на временно оккупированных территориях с уплатой налогов в бюджет псевдореспублик", - сказано в сообщении..

Проверка продлится в рамках уголовного производства.

"СБ Украины выражает активистам благодарность за неравнодушие и заявляет, что всегда открыта к сотрудничеству по укреплению национальной безопасности страны", - добавляют в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ накрыла крупную финансовую пирамиду в 12 областях.

СБУ закрыла десять антиукраинских сайтов

Источник: korrespondent.net
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