Медведчук прокомментировал завершение ратификации Ассоциации

Ратификация Соглашения об ассоциации – это не достижение Киева, а скорее победа европейской дипломатии: ведь отношения Украины и ЕС нельзя назвать ни равноправными, ни партнерскими. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

"Ассоциированное членство гарантией последующего обретения страной статуса полноправного члена Евросоюза не является. Подобные соглашения ЕС давно подписал с Тунисом (1995), Марокко (1996), Иорданией (1997), Египтом (2001), Алжиром (2002 год), Ливаном (2002) и Чили (2002). Однако ни одной из этих стран ассоциированное членство не дало мощного импульса для экономического развития и ни одну не сделало реальным кандидатом на вступление в ЕС", – напомнил Медведчук.

Он также отметил, что Зона свободной торговли с ЕС так и не принесла Украине ощутимой экономической выгоды.

"Евросоюз рассматривает Украину исключительно как поставщика дешевого сырья. Данные МЭРТ это лишь подтверждают: среди товаров, поставки которых в ЕС возросли больше всего, – руды и железные концентраты, ферросплавы, кукуруза и соевые бобы. Как и то, что Брюссель усиливает давление на Киев в вопросе отмены ограничений на вывоз древесины и металлолома", – добавил Медведчук.

Напомним, после завершения международно-правовых процедур ассоциация Украина-ЕС окончательно вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

Источник: korrespondent.net