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13. 07. 2017

Советник Авакова Кива уволился и ушел в политику

Советник министра внутренних дел Илья Кива покинул свой пост, чтобы посвятить себя политике. Об это он заявил в интервью Стране.

"Я же принципиальный человек. Ушел. По собственному желанию", - прокомментировал уже экс-советник главы МВД.

"Сейчас затишье перед бурей, и мы с вами сидим на берегу. Я чувствую в себе силы грести дальше. И наконец-то хочу сорваться. Я все время себя сдерживал. Мне постоянно приходилось соблюдать правила поведения и субординации, занимая должность советника министра внутренних дел", - сказал он.

Кива также сообщил, что Аваков не финансирует Соцпартию.

"Приходит момент, когда птенцы вываливаются из гнезда. Мне 40 лет, у меня есть свои амбиции. Я всегда подставлю Арсену Борисовичу плечо, и он всегда сможет повернуться ко мне спиной – я не предаю. Но главное – у нас общая цель, процветающая и крепкая Украина", - отметил он.

На вопрос, рассчитывает ли Кива на досрочные парламентские выборы, политик ответил: "Они в любом случае будут. Осенью 2018-го года. Уже этой осенью - старт кампании".

Как сообщалось ранее, Илья Кива объявил о своем назначении председателем Социалистической партии Украины. Однако в СПУ обвинили его в рейдерском захвате.

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Источник: korrespondent.net
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