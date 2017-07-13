В Черкасской области в ДТП пострадали пять граждан Молдовы

Сегодня ночью на 178-м км автодороги Киев – Одесса произошло ДТП с тяжелыми последствиями, передает пресс-служба полиции в Черкасской области.

Возле села Нестеровка Маньковского района микроавтобус Volkswagen Transporter T4 столкнулся с пожарным автомобилем ЗИЛ-130, который находился на проезжей части автодороги в связи с возгоранием грузовика Volvo. По предварительным данным, 53-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением.

В результате аварии пострадали четыре пассажира и водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter T4. Их с травмами различной степени тяжести доставили в Маньковскую и Уманскую ЦРБ. Все пострадавшие – граждане Молдовы.

Другие пассажиры получили легкие телесные повреждения и от госпитализации отказались.

Пожарные, которые в результате ДТП не пострадали, освободили пассажиров из авто и до прибытия кареты "скорой" оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Микроавтобус врезался в пожарный автомобиль ЗИЛ-130. Фото: ГСЧС Украины

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Винницкой области в ДТП погибли четыре человека. Авария с учаастием легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Vito произошла около трех часов ночи на дороге сообщением Стрый-Кировоград-Знаменка.

Источник: korrespondent.net