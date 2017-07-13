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13. 07. 2017

В Италии горят склоны вулкана Везувий: началась эвакуация

В Италии загорелись склоны вулкана Везувий. Местных жителей и туристов пришлось эвакуировать, передает Іndependent.

Отмечается, что над Неаполем и окрестностями пролетели огромные облакадыма, вызвав опасения, что вулкан начал извергаться. Однако, по всей видимости, причина пожара не в вулканической активности, а целой серии поверхностных пожаров.

Пожарные пытаются помешать распространению огня, однако полностью потушить пламя у них пока не получается из-за засухи.

Также местные власти опасаются, что огонь может распространиться на места захоронения отходов на склонах вулкана, что потенциально может привести к выбросам токсичного дыма.

Как сообщал Корреспондент.net, возле супервулкана в Йеллоустоунском национальном парке в США участились землетрясения. Он не извергался последние 640 тыс. лет. Но если проснется, то может своими выбросами повлиять на изменение климата на планете.

Определены самые опасные вулканы на Земле

Источник: korrespondent.net
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