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13. 07. 2017

НАТО: Разногласия с РФ по Украине – фундаментальны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разногласия между альянсом и Россией в отношении Украины и Крыма остаются фундаментальными. Как передает УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе после очередного заседания Совета НАТО-Россия на уровне послов.

"В отношении Украины у союзников по НАТО и России остаются фундаментальные разногласия. Вопрос Крыма и конфликт на востоке Украины остаются четкими пунктами несогласия", – отметил Стотенберг и подчеркнул, что стороны не отвели от линии разграничения на Донбассе тяжелое вооружение.

По его словам, Минские договоренности предоставляют лучший шанс для урегулирования конфликта, но их надо выполнить.

Также Столтенберг напомнил о необходимости ведения диалога между НАТО и РФ.

"Диалог может быть сложным, но особенно важным во времена, когда напряжение растет, как сейчас. Важно держать каналы для общения открытыми", – добавил генсек альянса.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Йенс Столтенберг заявлял, что Украина должна идти в НАТО с помощью "субстантивного партнерства".

В свою очередь президент Петр Порошенко заверил, что Украина пока не будет подавать заявку на членство в НАТО.

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Источник: korrespondent.net
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