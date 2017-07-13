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13. 07. 2017

У СБУ нет претензий к главе Яворивского полигона

В пресс-службе СБУ пояснили информацию о подозрении в шпионаже, которое касалось начальника Яворивского полигона. Как уточнили в спецслужбе, ведется расследование дела о госизмене чиновника "одного из подразделений ВСУ Западного региона", однако его фамилию не называют.

"Информация о фамилии фигуранта уголовного производства, озвученная некоторыми СМИ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полигона сообщают, что производство действительно существует, однако касается иного должностного лица их структуры.

Напомним, ранее было опубликовано решение Шевченковского суда о подозрении в шпионаже. СМИ предположили, что это касается начальника полигона.

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Источник: korrespondent.net
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