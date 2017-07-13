Киев вмешался в выборы США? В чем обвиняют Украину

Вероятный новый глава ФБР Кристофер Рэй пообещал расследовать, действительно ли Украина вмешивалась в выборы президента США.

Накануне в Белом доме заявили, что украинское посольство в Вашингтоне во время избирательной кампании 2016 года помогало Демократической партии США, от которой баллотировалась Хиллари Клинтон.

Заявление администрации американского президента стало первым официальным обвинением Украины во вмешательство в выборы президента.

Несколько месяцев назад американское издание Politico вышло со статьей, в которой расказывается о том, что попытки Украины помешать победе Трампа навредили ей самой.

Корреспондент.net разбирался, почему Украина оказалась под подозрением.

Если кто и вмешивался, то Украина

В понедельник 10 июля во время брифинга с журналистами пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс заявила, что представители Демпартии пользовались помощью посольства Украины во время избирательной кампании при сборе информации о республиканцах.

"Имеет смысл обратить внимание на то, что Национальный комитет Демократической партии координировал сбор информации о политических оппонентах непосредственно с украинским посольством. Это не обвинение, это мера, которую они приняли в официальном порядке", - указала она.

Таким образом она ответила на вопрос касательно воскресной публикации в New York Times, в которой говорится, что Дональд Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с близким к Кремлю юристом Натальей Весельницкой.

По данным газеты, Весельницкая хотела передать сыну Трампа компромат на Клинтон. Белый дом и Кремль отрицают все сообщения о попытках России повлиять на выборы.

"Так что, если вы ищете пример координации с другим государством или иностранным источником при ведении избирательной кампании, то обратите внимание на НДКП, который действительно координировал сбор информации с украинским посольством. И, насколько я знаю, никто из присутствующих не видит в этом большой проблемы", - добавила спикер.

ФБР расследует украинское влияние

В ходе слушаний в американском сенате по утверждению нового главы ФБР сенатор-респбликанец Линдси Грэм, который является одним из инициаторов расследования вмешательства РФ, попросил кандидата Кристофера Рэя оценить информации в СМИ о влиянии Украины.

"Расследование Politico выявило, что американка украинского происхождения, которая консультировала Демапртию, встречалась с сотрудниками посольства Украины, с целью разоблачить связи Пола Манафорта с Россией, согласно сообщениям источников, знакомых с ситуацией. Вам известно об этих обвинениях?" - спросил Грэм.

Кистофер Рэй / EPA

На что кандидат ответил, что не знает о статье, отметив при этом, что Украине не следовало бы вмешиваться в американские выборы.

"Я с удовольствием займусь этим", - ответил Рэй, подразумевая расследование связей Демпартии с украинским посольством.

О чем речь в статье Politico

Издание пишет, что украинское правительство пыталось помочь и помешать Трампу, "публично ставя под сомнение его пригодность к этой должности".

"Они также распространяли документы, указывающие на причастность близкого советника Трампа (Пола Манафорта - ред.) к коррупции, и говорили о расследовании этого дела, свернув удочки после выборов. Они помогали сторонникам Клинтон искать компрометирующую информацию на Трампа и его советников, как показало расследование Politico", - пишет издание.

В статье утверждается, что "украинско-американский чиновник", работавший консультантом в Национальном демократическом комитете, встретился с высокопоставленными официальными лицами в посольстве Украины в Вашингтоне, чтобы разоблачить связи между Трампом, руководителем его предвыборной кампании Полом Манафортом и Россией.

"Действия Украины повлияли на предвыборную гонку, спровоцировав отставку Манафорта и усилив риторику о том, что кампания Трампа была тесно связана с восточным врагом Украины, Россией", - пишет издание.

При этом отмечается, что украинские усилия были "гораздо менее централизованы или организованы", чем предполагаемые хакерские взломы почты членов Демпартии.

Politico утверждает, что связалась с Александрой Чалупой, которая создала сеть источников в Киеве и Вашингтоне, включавшую занимающихся расследованиями журналистов, правительственных чиновников и сотрудников частной разведки.

В 2016 году она рассказала Демпартии, что "по ее ощущениям, есть связь Трампа с Россией".

"Манафорт является политическим мозгом Путина, необходимым для манипуляции американской внешней политикой и выборами", - говорила она.

Своим беспокойством она поделилась с послом Украины в США Валерием Чалым и одним из его ближайших советников Оксаной Шуляр во время встречи в марте 2016 в здании украинского посольства.

Вскоре стало известно, что Манафорт был нанят руководителем предвыборной кампании Трампа и посольство начало сотрудничать с Чалупой.

"Посольство также напрямую сотрудничало с журналистами, писавшими расследования о Трампе, Манафорте и России, направляя их в правильную сторону", - рассказала она.

Посольство и демократы отрицают

В заявлении посольства Украины в США отрицается координация с Демпартией и действия, направленные против Трампа.

"Чалупа посещала посольство в составе активистов украинской общины с целью инициировать проведение ряда культурных мероприятий на тему Украины. Никто из сотрудников посольства не совершал шагов по линии упомянутого оппозиционного исследования", - говорят в посольстве.

Как сообщает CNN, члены апарата Демпартии отрицают сотрудничество с украинским правительством для получения компромата на Трампа.

Однако, источники телеканала среди демократов говорят, что Чалупа работала по контракту на Демократический национальный комитет и сообщала о предложении украинских чиновников предоставить информацию о Манафорте.

Источник: korrespondent.net