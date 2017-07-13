На Полтавщине испытывают евросистему замедления

В Полтавской области Служба автодорог реализует пилотный проект по уменьшению количеств ДТП на автодорогах общего пользования. Об этом сообщает ТРК Лтава.

В Лохвице строится объект для снижения скорость автомобиля на въезде в населенный пункт, сообщает Укравтодор.

Новая конструкция – элемент специальной системы, которую активно используют в Европе, США и Австралии. Основная цель строительства таких элементов – уменьшить скорость, с которой движутся автомобили в населенных пунктах. А это в свою очередь позволит снизить уровень аварийности на дорогах.

Проехать ограничители движения со скоростью более 60 км/ч невозможно. Но в отличие от распространенных в Украине так называемых "лежачих полицейских" объекты Traffic calming measures не оказывают негативного влияния на техническое состояние автомобиля и не создают неудобств для водителя и пассажиров авто, - отмечает начальник Службы автодорог Владимир Трояновский.

Искусственные ограничения скорости строятся в рамках трехлетней национальной программы повышения безопасности на дорогах "4Е" (Engineering/Стандарты, Enforcement/Надзор, Emergency/Спасение, Education/Образование).

Напомним, ранее глава Автодора сравнил польские и украинские дороги.

Состояние дорог достигло критического пика – Укравтодор

Источник: korrespondent.net