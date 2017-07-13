Лента RSS
Подписаться на ленту
13 июля 2017, четверг, 18:41
+22°C
Завтра +18°C
+22°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
13. 07. 2017

На Полтавщине испытывают евросистему замедления

В Полтавской области Служба автодорог реализует пилотный проект по уменьшению количеств ДТП на автодорогах общего пользования. Об этом сообщает ТРК Лтава.

В Лохвице строится объект для снижения скорость автомобиля на въезде в населенный пункт, сообщает Укравтодор.

Новая конструкция – элемент специальной системы, которую активно используют в Европе, США и Австралии. Основная цель строительства таких элементов – уменьшить скорость, с которой движутся автомобили в населенных пунктах. А это в свою очередь позволит снизить уровень аварийности на дорогах.

Проехать ограничители движения со скоростью более 60 км/ч невозможно. Но в отличие от распространенных в Украине так называемых "лежачих полицейских" объекты Traffic calming measures не оказывают негативного влияния на техническое состояние автомобиля и не создают неудобств для водителя и пассажиров авто, - отмечает начальник Службы автодорог Владимир Трояновский.

Искусственные ограничения скорости строятся в рамках трехлетней национальной программы повышения безопасности на дорогах "4Е" (Engineering/Стандарты, Enforcement/Надзор, Emergency/Спасение, Education/Образование).

Напомним, ранее глава Автодора сравнил польские и украинские дороги.

Состояние дорог достигло критического пика – Укравтодор

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Однажды в Беларуси:

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.