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13. 07. 2017

Горсовет Николаева признал Россию страной-агрессором

Депутаты Николаевского горсовета сегодня на сессии со второй попытки признали Россию страной-агрессором. Об этом сообщает местно издание Новости-n.

За это решение проголосовали 28 из 42 депутатов.

В проекте решения предлагается обратиться к президенту, Верховной Раде и Совету национальной безопасности и обороны Украины относительно необходимости разработать мирное возобновление территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, 27 января 2015 года Верховная Рада признала Россию страной-агрессором, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР – террористическими организациями.

С тех пор аналогичные решение в отношении России приняли многие местные советы на территории Украины.

Источник: korrespondent.net
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