Горсовет Николаева признал Россию страной-агрессором

Депутаты Николаевского горсовета сегодня на сессии со второй попытки признали Россию страной-агрессором. Об этом сообщает местно издание Новости-n.
За это решение проголосовали 28 из 42 депутатов.
В проекте решения предлагается обратиться к президенту, Верховной Раде и Совету национальной безопасности и обороны Украины относительно необходимости разработать мирное возобновление территориальной целостности и суверенитета Украины.
Как сообщал Корреспондент.net, 27 января 2015 года Верховная Рада признала Россию страной-агрессором, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР – террористическими организациями.
С тех пор аналогичные решение в отношении России приняли многие местные советы на территории Украины.
Источник: korrespondent.net