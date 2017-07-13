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13. 07. 2017

Рада увеличила доходы бюджета за счет "денег Януковича"

Верховная Рада увеличила доходную часть государственного бюджета за счет конфискованных средств окружения экс-президента Виктора Януковича, передает LIGA.net.

За законопроект об изменениях в госбюджет на 2017 год №6600 в целом проголосовали 226 депутатов.

Как пояснил, представляя документ, член бюджетного комитета Александр Горбунов, при подготовке изменений ко второму чтению, увеличение по специальному фонду за счет конфискованных средств составило почти 30 млрд гривен. Из них на программы обороны и безопасности будет выделено дополнительно почти 6 млрд гривен.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце апреля нынешнего года суд разрешил конфисковать арестованные 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Украины Виктора Януковича. Деньги и активы хранились в государственном Ощадбанке.

Примерно через месяц семь кипрских компаний-держателей облигаций внутреннего государственного займа обжаловали решение украинского суда о спецконфискации 1,5 млрд долларов окружения Януковича.

Адвокат: Личные деньги Януковича не конфискованы

Источник: korrespondent.net
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