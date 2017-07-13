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13. 07. 2017

Нардепы Поляков и Розенблат не явились в ГПУ

Депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат, которых лишили депутатской неприкосновенности, не явились в условленное время в Генпрокуратуру для вручения им подозрений. Об этом сообщила Лиге пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, с обоими депутатами было заранее договорено, что они явятся в ГПУ для вручения им подозрений в 14:30. 

Однако Поляков приехал в 9 утра, "устроил небольшой цирк, чтобы написать пост в Facebook о том, что его здесь в 9 утра никто не ждет", отметила Сарган.

Также она сообщила, что в 14:15 позвонил Розенблат и сказал, что он физически не может выйти из здания парламента, так как он заблокирован протестующими.

Пресс-секретарь Луценко отметила, что "как только будет возможность, либо он выйдет, либо мы приедем". 

По словам Сарган, представители ГПУ приедут в Раду в 17:00, к моменту голосования за снятие неприкосновенности с Михаила Добкина. Тогда, возможно, будут вручены подозрения Полякову и Розенблату.

"Будет ли вручено подозрение там (в парламенте, - ред.), еще пока не знаем, вопрос решается", - сказала Сарган.

Напомним, Верховная Рада отказалась снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата Андрея Лозового и Дейдея.

При этом Рада одобрила снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата группы Воля народа Олеся Довгого, Розенблата и Полякова.

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Источник: korrespondent.net
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