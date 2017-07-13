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13. 07. 2017

Глава МИД Германии неожиданно отменил встречу с Лавровым

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль отменил встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым и участие в совместных мероприятиях с российской делегацией в Берлине. Об этом сообщает МИД ФРГ в четверг, 13 июля.

Внешнеполитическое ведомство объяснило это тем, что у Габриэля высокая температура в результате заболевания.

Между тем еще сегодня утром Габриэль смог принять участие в совете министров Франции – Германии, который проходил в Париже.

Также отмечается, что Лавров примет участие в запланированных в Берлине мероприятиях, несмотря на отсутствие Габриэля.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини встретилась с Лавровым в Брюсселе. Европейский политик отметила, что ЕС и Россия имеют расхождения в вопросах внешней политики.

По словам Могерини, сейчас Еросоюз и Россия пытаются сотрудничать в вопросах, где это возможно.

Источник: Русская служба Deutshe Welle

Источник: korrespondent.net
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