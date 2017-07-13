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13. 07. 2017

Верховная Рада дала согласие на арест Добкина

Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры на арест народного депутата от фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина. За соответствующее решение проголосовали 242 депутата, передает РБК-Украина.

"242 – за. Решение принято. Я информирую генерального прокурора Украины, что согласно части части 9 статьи 221 регламента, все три представления, которые были представлены в ВРУ, были приняты", – заявил председатель парламента Андрей Парубий.

Ранее Добкин заявлял, что обратится к Верховной Раде с просьбой поддержать представление генпрокурора Луценко и снять с него неприкосновенность.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне комитет Рады по вопросам регламента признал обоснованным представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Михаила Добкина. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействовании мошенничеству с землей в Харькове.

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Источник: korrespondent.net
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