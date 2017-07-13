Оппозиция готова в любое время прийти на внеочередную сессию Рады

Народные депутаты от фракции Оппозиционый блок готовы в любое время прийти на внеочередную сессию, чтобы проголосовать за законы, направленные на реализацию Минских соглашений.

Об этом заявил нардеп от этой политической силы Сергей Левочкин, комментируя предложение о продлении работы парламента.

"Мы, депутаты от оппозиции, не верим в потенциал коалиции, – которой, кстати, не существует, – для того, чтобы продолжить работу сессии на лето. Скорее всего, сессия завершится сейчас, и коалиция пойдет отдыхать", – цитирует парламентария пресс-служба Оппоблока.

Левочкин подчеркнул, что для фракции принципиальный вопрос – это мир.

"Мы неоднократно заявляли об этом, как и о готовности проголосовать за все законы, которые будут реализовывать Минские соглашения. Мы готовы проголосовать за них в любое время, в том числе – и на внеочередной сессии", – отметил политик.

Он также сообщил, что Оппозиционный блок может инициировать внеочередную сессию в августе, чтобы рассмотреть эти законы.

"После заключения принципиальных договоренностей в "нормандском" формате, такая законодательная работа может понадобиться в августе. И мы готовы инициировать внеочередную сессию для того, чтобы принять решения для установления мира в стране", – сказал он.

Политик уверен, что законопроекты о Донбассе должны стать продуктом переговоров в "нормандском" и "минском" форматах.

"Такие законы должны быть не фантазией украинской "партии войны" во власти, а продуктом переговоров в "нормандском" и "минском" форматах. После чего эти договоренности должны пройти через голосование в Верховной Раде. Мы считаем, что украинский парламент принципиально должен провести эти голосования быстрее, чтобы принести людям мир. Потому что без мира об облегчении жизни людей в Украине не может быть и речи", – резюмировал Сергей Левочкин.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня стало известно, что Верховная Рада уйдет на каникулы до 5 сентября. Депутаты не согласились с предложением спикера Андрея Парубия продлить работу текущей – шестой – сессии парламента. Вопрос трижды ставился на голосования, однако так и не нашел необходимой для его принятия поддержки.

Парубий не хочет закрывать текущую сессию Рады

Источник: korrespondent.net