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13. 07. 2017

Луценко с трибуны Рады вызвал Добкина в ГПУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вызвал народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина в Генпрокуратуру в пятницу, 14 июля.

"Я приглашаю Добкина Михаила Марковича прийти в Генеральную прокуратуру Украины завтра на 14.00. Я надеюсь, что к этому времени суд примет все необходимые решения, которые дадут возможность реализовать решения Верховной Рады", – сказал Луценко с трибуны парламента после того, как Рада одобрила задержание и арест Добкина.

В свою очередь, Михаил Добкин заявил о намерении в пятницу прийти в Генеральную прокуратуру по приглашению генпрокурора.

"Я даю вам гарантию, что я никуда не собирался исчезать и сейчас, тем более, не собираюсь. Я завтра буду в прокуратуре в 14.00", – сказал Добкин журналистам в кулуарах Рады.

Он спрогнозировал, что прокуратура будет "просить для меня арест и максимальный залог, обосновывая это тем, что я склонен к побегу, что я буду давить на свидетелей".

Добкин назвал действия правоохранительных и судебных органов в отношении него "спектаклем".

Депутат также подчеркнул, что все складывается так, как он и предсказывал – "есть задача посадить кого-либо из представителей оппозиции". По его словам, это делается с целью "держать в страхе народных депутатов из коалиции и тех, кто не входит в коалицию".

Добкин утверждает, что Генпрокуратура не предъявила никаких существенных доказательств в том, что он совершил противоправные действия.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне комитет Рады по вопросам регламента признал обоснованным представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Михаила Добкина. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействовании мошенничеству с землей в Харькове.

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Источник: korrespondent.net
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