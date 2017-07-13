Siemens сыграла удивление. СМИ о турбинах в Крыму

Накануне СМИ сообщили, что Россия доставила в Крым оставшиеся две турбины немецкого концерна Siemens.

Скандал вокруг Siemens разгорелся в начале месяца, когда Reuters сообщил о турбинах, которые изначально строились для Тамани, на аннексированном полуострове.

Компания обвинила Россию в несоблюдении условий договора и подала в Арбитражный суд Москвы иск. Кремль настаивает, что в Крым прибыло "российское оборудование, собранное из российских комплектующих".

При этом еще в 2015 году украинские СМИ писали, что Siemens строит турбины именно для Крыма.

Корреспондент.net собрал мнение мировой прессы о набирающем силу скандале с поставками немецкого оборудования в Крым.

Немецкий концерн обманули

Большинство немецких изданий считают, что Siemens в России обманули.

Как отмечает немецкий Manager Magazin, раздражение руководства концерна растет по мере разрастания скандала. Компания ставит под сомнение будущее своего бизнеса в России.

"Речь не может идти о бизнесе как обычно. Это, конечно, не может не повлиять на сложившиеся связи", - говорят источники в Siemens.

Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что немецкий концерн обманули, перевезя в Крым без его ведома и в нарушение европейских санкций газовые турбины, предназначенные для электростанции в Тамани.

Немецкая пресса пишет, что в Брюсселе чиновники, близкие к проблеме антироссийских санкций, полагают, что инцидент может стать аргументом для тех в ЕС, кто настаивает на их сохранении и даже ужесточении.

Siemens изображает удивление

Süddeutsche Zeitung, Германия

Через несколько дней после аннексии Крыма Шеф Siemens Джо Кэзер сидел с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле, напоминает издание.

EPA

Тогда он обозначил эту встречу как "посещение одного клиента", отметив, что при долгосрочном планировании нельзя, мол, руководствоваться краткосрочными турбулентностями.

"Под "краткосрочными турбулентностями" имелся в виду первый насильственный захват территории в Европе со времени Второй мировой войны", - подчеркивает издание.



С тех пор прошло три года, в Крыму были построены две электростанции и в скором времени там будут установлены турбины Siemens.

Издание напоминает, что немецкая экономика присоеденилась к санкциям против России, несмотря на вред предприятиям ФРГ.



"Небольшая группа фирм была другого мнения. Прежде всего энергетические концерны, которые активно работают в России. И Siemens. Многие исходили из того опыта, что личные контакты больше значат в России, чем формальные правила. Поэтому они предупреждают, что этим контактам нельзя причинять вред. Так поступили также и Джо Кэзер и его шеф в России Дитрих Меллер", - пишет издание.



С открытыми глазами Siemens заключил договоры, в отношении которых ответственные лица должны были бы знать, что они могут привести эту фирму к конфликту из-за санкционных обязательств.

Издания отмечает, что СМИ Украины, России и Германии еще в 2015 году подробно писали о том, как оборудование может попасть в Крым.



"Теперь, когда оправдались все предупреждения и появились факты, Siemens изображает удивление. Русские, мол, нарушили договор. Хотят подать в суд. 160 лет опыта в России должны были бы быть достаточными, чтобы знать, какие шансы имеет такой процесс", - отмечает издание.



Siemens, продолжает издание, является синонимом немецкого инженерного искусства и немецкой экономики.

"Турбины в Крыму - это не какой-нибудь контрабандный выхлоп. Электростанции служат для того, чтобы сделать этот полуостров независимым от энергоснабжения с украинского материка и таким образом зацементировать аннексию", - пишет газета.

Скандал ухудшит отношения Германии с Россией

New York Times, США

Инцидент чреват ухудшением отношений между Германией и Россией, считает газета. Отметим, что 13 июля Берлин отменил встречу главы МИД Германии Зигмара Габриэля с российским коллегой Сергеем Лавровым и участие в совместных мероприятиях с российской делегацией в Берлине.

Этот инцидент также демонстрирует то, как энергетика стала оружием в продолжающейся борьбе России с Украиной, которая была основным источником поставок электроэнергии в Крым до конфликта.

"Москва, по всей видимости, действует настолько отчаянно, пытаясь решить проблему острой нехватки электроэнергии, что готова пойти на риск и спровоцировать напряженность в отношениях с Германией", - пишет газета.

Разразившийся скандал также не будет способствовать стимулированию иностранных инвестиций или восстановлению репутации России - страны, в которой договоренности зачастую игнорируются, собственность является объектом необоснованного ареста и в которой практически отсутствуют средства правовой защиты.

Siemens нападает на Россию, чтобы защититься

Deutsche Welle, Германия

В концерне заявляют, что российские партнеры его обманули и нарушили договор. Поэтому Siemens подал иск против своего партнера в России - Технопромэкспорта.

Нечто подобное обычно называют классическим примером защиты путем нападения. Ведь если бы удалось доказать, что Siemens поставляет в Крым окольными путями продукцию, на которую наложено эмбарго, это было бы очевидным нарушением санкций ЕС в отношении России.

Тогда все увидели бы, что международный концерн готов встать на скользкую дорожку ради получения прибыли.

Опасения оказаться вовлеченным в Европе в конфликт, катастрофический, с политической точки зрения, и очень накладный - с юридической, у Siemens чрезмерно велики.

Турбины в Крыму

"Тогда уж лучше пойти на риск и начать во многом сомнительный судебный процесс в России. Выступить с иском против своего партнера на рынке, не имея гарантий соблюдения законности, - на это можно решиться только в крайнем случае, когда нет другого выхода", - пишет обозреватель издания.

Он также отмечает, что экономические отношения Германии и России окончательно превратились в геополитическую игру. Речь идет также о газопроводе Северный поток-2, от которого больше всего пострадает Украина.

Российский рынок важен для Siemens

Коммерсант, Россия

Сейчас концерн работает более чем в 30 городах России и участвует в 53 проектах. Среди них, например, компания Уральские локомотивы, который выпускает электропоезда Ласточка. До конца года должен быть подписан контракт на производство 90 составов, пишет газета.

Еще один новый крупный проект - производство оборудования для ветряных электростанций в Ростовской и Мурманской областях. Контракт предполагает локализацию производства, а это значит, что Siemens рассчитывает на последующие заказы в этой сфере.

"Учитывая объем производства немецкой компании в России, концерн даже под угрозой штрафа за нарушение антироссийских санкций не будет закрывать местные заводы", - цитирует газета заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова.

"Все, что сейчас произносится, это для европейского потребителя. Неужели в Siemens не знали, куда пойдет силовая установка? Не знали, какие объекты строятся на территории Российской Федерации? Очень сомневаюсь. Я считаю, что происходящее - это некая реакция, на громкие заявления о сотрудничестве с Siemens. Было неразумно кричать об этом", - говорит эксперт.

Немецкая компания оказалась в трудном положении. С одной стороны - Россия, где у концерна свыше полусотни проектов и более 130 лет истории сотрудничества. С другой стороны - Евросоюз, который давит на руководство, отмечает газета.

В худшем случае Siemens в Европе просто пожурят

РБК, Россия

Если все же дойдет до расследования, в худшем случае Siemens в Европе просто пожурят и предложат впредь тщательнее контролировать деятельность аффилированных структур, цитирует агентство юриста Екатерину Ващилко.

Getty

Ни Еврокомиссия, ни Берлин еще ни разу не штрафовали европейские компании за нарушение санкций, тем более что в данном случае сам факт нарушения, несмотря на наличие признаков, установить будет сложно, объясняет она.

Совсем другой вопрос - США: американские суды уже неоднократно штрафовали европейские компании, в первую очередь банки за нарушение санкционного режима, говорит Ващилко.

Например, в 2014 году французский банк BNP Paribas заплатил почти девять миллиардов долларов штрафа за нарушение санкций в отношении Ирана и Кубы, Deutsche Bank за нарушение санкций уже в отношении Ирана и Сирии заплатил 258 миллионов.

"Американские суды с нарушителями санкционного режима не церемонятся: в случае если Siemens ведет свою деятельность в США и располагает активами в юрисдикции американских судов, нарушение американских санкций в отношении Крыма может грозить компании расследованием, судом и, скорее всего, крупным штрафом", - считает юрист.

Источник: korrespondent.net