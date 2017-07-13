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13. 07. 2017

Минобороны: По стандартам НАТО подготовлено 28 подразделений

В украинской армии 28 боевых подразделений прошли подготовку по стандартам НАТО, сообщает пресс-служба Минобороны.

"По стандартам НАТО в ВСУ при участии инструкторов из Канады, Великобритании, США, Литвы и Польши подготовлены 28 полноценных боевых подразделений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2017 года по стандартам альянса для Вооруженных сил подготовлено 297 инструкторов, а всего с начала военной реформы – около 1,2 тысяч, около половина из которых – с участием иностранных инструкторов.

Кроме того, в военных учебных заведениях развернуты и введены в эксплуатацию 22 комплексных динамических тренажера для экипажей танков, БМП и БТР. В 2017 году по новым стандартам проведено 166 мероприятий оперативной подготовки и 184 основных мероприятия боевой подготовки. На полигонах ВСУ состоялось 20 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Киеве открыли новое помещения для представительства НАТО в Украине, которое будет включать информационный офис Альянса. В церемонии открытия принял участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, НАТО выделил Украине почти 40 млн евро. Средства пойдут на поддержку киберзащиты и медицинской реабилитации, командования и управления.

Мы вам поможем, но без членства. Украина и НАТО

Источник: korrespondent.net
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