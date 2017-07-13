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13. 07. 2017

США составляют реестр иностранных боевиков ИГИЛ

Власти США формируют базу данных иностранных боевиков террористической группировки Исламское государство. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк, передает Интерфакс.

"Мы создаем глобальную базу данных иностранных боевиков, о которых нам известно. Сейчас там 18 тысяч имен", – сказал он, выступая на встрече представителей коалиции по борьбе с ИГ.

Макгурк также отметил, что партнер международной коалиции – Интерпол – оказывает помощь в создании базы данных.

Он отметил, что в настоящий момент доступ иностранным боевикам в Сирию весьма затруднен, в частности, благодаря действиям Турции по охране своих границ.

"Наша миссия состоит в том, чтобы удостовериться, что приехавшие ранее (боевики – ред.) не смогли выбраться, и что они умрут в Ираке или Сирии", – добавил Макгурк.

Как сообщал Корреспондент.net, количество боевиков ИГИЛ  в Сирии и Ираке составляет от 12 до 20 тысяч человек. Такие данные содержатся в докладе Совета Безопасности ООН.

В феврале нынешнего года президент России Владимир Путин сообщил, что за ИГИЛ воюют 4 тысячи россиян. Согласно информации МИД РФ, в октябре 2015 года количество граждан России в рядах ИГИЛ оценивалось в 2,5 тысячи человек. Поэтому получается, что за время пребывания российских военных в Сирии, количество боевиков из РФ увеличилось чуть ли не вдвое.

Источник: korrespondent.net
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