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13. 07. 2017

ГПУ: Розенблату и Полякову вручены подозрения

Генеральный прокурор Юрий Луценко лично вручил подозрения народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову, которые фигурируют в расследовании о незаконном обороте янтаря в Украине. Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает 112 Украина.

"Я только что вручил в официальном порядке подозрения, разъяснил права подозреваемому Розенблату и подозреваемому Полякову. Завтра их вызвали на первые допросы уже в статусе подозреваемых в НАБУ и САП",– сказал генпрокурор.

Он также добавил, что сейчас на нардепов невозможно подать представление в суд на изменение меры пресечения, ведь парламент не проголосовал за такую возможность.

"Нет, на них невозможно представление в суд на изменение меры пресечения, ведь парламент не проголосовал за такую возможность в отношении Полякова и Розенблата. Им, очевидно, будет избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы: личное поручительство, залог. Есть выбор", – добавил Луценко.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее сегодня депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат не явились в условленное время в Генпрокуратуру для вручения им подозрений. Об этом сообщила Лиге пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Напомним, 11 июля Рада одобрила снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Розенблата и Полякова, но не рарешила задерживать. Их подозревают в причастности к нелегальной добыче янтаря в Житомирской области.

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Источник: korrespondent.net
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