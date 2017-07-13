Россиян заманивают в Крым невероятными скидками на вино

Крупнейший производитель вина в аннексированном Крыму – компания Массандра – объявила о снижении с 1 августа цен на вино собственного производства от 30 до 50% в поддержку турсезона на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба винзавода.

"Сегодня мы в Массандре приняли беспрецедентное решение – мы проведем акцию, чтобы наше вино в Крыму стоило в два-три раза ниже, чем оно стоит на материке. Применительно к ценам магазинов собственной розницы завода речь идет о снижении от 30 до 50%", – приводятся в сообщении слова гендиректора Массандры Янины Павленко.

Инициативу Массандры поддержали "власти" Крыма. По словам "председателя комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму" Алексея Черняка, такая акция "заставит заговорить о Крыме как о крае виноделов, как о туристическом крае, как о крае добрых и вежливых людей".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Крыму прогнозировали падение турпотока в этом году на миллион человек. В 2016 году "власти" Крыма утверждали, что полуостров принял 5,6 млн отдыхающих.

Также сообщалось, что в мае продажи туров в Крым упали на треть. Туроператоры опасаются, что эту тенденцию переломить уже не удастся.

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Источник: korrespondent.net