Франция изменила доктрину в отношении Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом, что Париж больше не настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада, а ключевой задачей должно стать искоренение терроризма в стране, передает РИА Новости.

"Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача − искоренить террористические группы, какими бы они ни были", − подчеркнул Макрон и добавил, что "уход Асада больше не является необходимым условием для Франции".

Напомним, лидеры Франции и США по итогам переговоров предложили создать контактную группу для составления "дорожной карты" по будущему Сирии. В нее должны войти постоянные члены Совета безопасности ООН, "заинтересованные участники из региона", а также представитель Дамаска.

Ранее Трамп заявил, что не намерен настаивать на отставке Асада.

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Источник: korrespondent.net