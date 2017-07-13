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13. 07. 2017

Франция изменила доктрину в отношении Сирии

 
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом, что Париж больше не настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада, а ключевой задачей должно стать искоренение терроризма в стране, передает РИА Новости. 
 
"Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача − искоренить террористические группы, какими бы они ни были", − подчеркнул Макрон и добавил, что "уход Асада больше не является необходимым условием для Франции". 
 
Напомним, лидеры Франции и США по итогам переговоров предложили создать контактную группу для составления "дорожной карты" по будущему Сирии. В нее должны войти постоянные члены Совета безопасности ООН, "заинтересованные участники из региона", а также представитель Дамаска.
 
Ранее Трамп заявил, что не намерен настаивать на отставке Асада.
 
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Источник: korrespondent.net
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