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13. 07. 2017

Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном, что ситуация в Украине была одной из главных тем переговоров, передает Укринформ.

"Сегодня мы обсудили очень многие вещи, включая прекращение огня в Сирии, мы обсудили ситуацию в Украине, а также мы говорили на многие разные темы", − отметил американский лидер.
 
По его словам, во время встречи речь также шла об угрозе со стороны КНДР, ситуации в Ливии и других странах, а также вызовах, которые представляет глобальный терроризм для безопасности по всему миру. Отдельно президенты обсудили вопрос Парижского климатического соглашения.
 
Напомним, Трамп с супругой 13 июня прибыли во Францию по приглашению Макрона. Визит приурочен к национальному празднику французов − Дню Бастилии, а также 100-й годовщине участия американских войск в Первой мировой войне. Глава Белого дома будет находиться в Париже два дня.
 
Как сообщал Корреспондент.net, во время встречи на саммите G20 в Гамбурге Трамп и президент России Владимир Путин договорились создать канал по урегулированию ситуации на востоке Украины.
 
Трамп обсудил с Дудой ситуацию в Украине

Источник: korrespondent.net
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