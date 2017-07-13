Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном, что ситуация в Украине была одной из главных тем переговоров, передает Укринформ.

"Сегодня мы обсудили очень многие вещи, включая прекращение огня в Сирии, мы обсудили ситуацию в Украине, а также мы говорили на многие разные темы", − отметил американский лидер.

По его словам, во время встречи речь также шла об угрозе со стороны КНДР, ситуации в Ливии и других странах, а также вызовах, которые представляет глобальный терроризм для безопасности по всему миру. Отдельно президенты обсудили вопрос Парижского климатического соглашения.

Напомним, Трамп с супругой 13 июня прибыли во Францию по приглашению Макрона. Визит приурочен к национальному празднику французов − Дню Бастилии, а также 100-й годовщине участия американских войск в Первой мировой войне. Глава Белого дома будет находиться в Париже два дня.

Как сообщал Корреспондент.net , во время встречи на саммите G20 в Гамбурге Трамп и президент России Владимир Путин договорились создать канал по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Трамп обсудил с Дудой ситуацию в Украине

Источник: korrespondent.net