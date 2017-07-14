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14. 07. 2017

ГПУ расследует большую растрату при строительстве "Стены"

 
Генпрокуратура расследует факт растраты и присвоения бюджетных средств на сумму свыше 100 миллионов гривен во время выполнения работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы (проект "Стена"). Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.
 
Отмечается, что департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры совместно с СБУ выявили преступную схему растраты с последующим присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах во время проведения закупок товаров, работ и услуг в интересах Государственной пограничной службы Украины.
 
Установлено, что в течение 2016-2017 годов во время выполнения работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения АТО и АР Крым в рамках проекта "Стена" была осуществлена растрата и присвоение бюджетных средств в сумме свыше 100 миллионов гривен.
 
В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность должностных лиц  погранслужбы и субъектов хозяйствования к осуществлению противоправной деятельности.
 
Напомним, проект "Стена" на границе с Россией в 2014 году предложил премьер-министр Арсений Яценюк. В июне того же года Кабмин одобрил проект, стоимость которого составила около 150 миллионов долларов.
 
В середине июня  было выполнено примерно 14% работ по обустройству украинско-российской границы. При этом в МВД указали на недостаточное финансирование проекта.

Источник: korrespondent.net
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