Трамп: Путин не мог быть за меня на выборах

Президент США Дональд Трамп не верит, что российский лидер Владимир Путин мог бы поддерживать его на выборах, передает Вloomberg.

Глава Белого дома отметил, что на встрече с Путиным на саммите G20 не задал вопрос, который должен был задать.

"Так что в следующий раз, когда я встречусь с Путиным, я собираюсь спросить его: кого вы в действительности поддерживали? Потому что я не могу поверить, что он мог бы быть за меня", − подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что его соперница по президентской гонке Хиллари Клинтон в качестве американского лидера была бы более выгодна Путину.

Напомним, в январе 2017 года спецслужбы США опубликовали доклад, в котором утверждается, что власти РФ пытались "принизить" Клинтон и помешать ей избраться, а Путин лично распорядился повлиять на американские выборы в 2016 году, отдавая предпочтение Трампу.

Источник: korrespondent.net