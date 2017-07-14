Луценко: В отношении меня никаких дел не открыто

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в кулуарах парламента, что в отношении него не открыто уголовных дел, передает 112 Украина.

"В отношении меня никаких дел не открыто. Открыто по фактам, которые озвучивал господин Ляшко. Мне понятна причина такой активности Ляшко, он прекрасно знает, что именно САП и НАБУ сейчас проверяют информацию с его е-декларации. Поэтому вся эта истерия, устроенная по делу его однопартийца Лозового, является просто превентивной подготовкой защиты относительно так называемых политических репрессий", − подчеркнул Луценко.

Он добавил, что спокойно относится к проверке каких-либо фактов, которые касаются его.

"Я человек достаточно стойкий, никакого давления не боюсь. Спокойно отношусь к проверке каких-либо фактов, которые касаются меня. САП и НАБУ для этого и созданы, и я абсолютно спокойно к этому отношусь. Я сообщил НАПК имеющийся конфликт интересов, поэтому вообще не имею никакого доступа к материалам этого дела", − отметил генпрокурор.

Ранее сообщалось, что САП начала расследование по поводу дома и декларации Луценко после заявления лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

СМИ: Идет проверка законности назначения Луценко

Источник: korrespondent.net