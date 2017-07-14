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14. 07. 2017

Рада внесла изменения в Налоговый кодекс из-за кибератаки

 
Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс и освободила налогоплательщиков от штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых накладных вследствие кибератаки. 
 
За принятие законопроекта № 6684 проголосовали 254 депутата.
 
Документом определен срок, в который налогоплательщик обязан возобновить поврежденные базы данных учета.
 
Кроме того, предусматривается освободить от штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных, составленных в период с 1 по 30 июня. Парламент предоставил возможность зарегистрировать такие налоги и акцизные накладные до 31 июля.
 
Штрафные санкции в размере 10 процентов погашенной суммы налогового долга не будут применяться к денежным обязательствам с предельным сроком уплаты 30 июня.
 
Напомним, 27 июня глобальная кибератака вируса-вымогателя Petya поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран. Атаке подверглись сайты госорганов, компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний.
 
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Источник: korrespondent.net
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