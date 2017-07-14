В США заявили, что боевики больше не могут проникать в Сирию

Спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк заявил на пресс-конференции, что иностранные боевики больше не могут проникать в Сирию для участия в столконвениях на стороне группировки "Исламское государство", передает РИА Новости.

"Иностранные боевики больше не прибывают в Сирию, а что касается тех, кто уже воюет в Сирии и Ираке, то мы серьезно работаем над тем, чтобы они оттуда не выбрались", − подчеркнул Макгерк.

Напомним, 4 июля "Сирийские демократические силы" при поддержке коалиции США прорвали оборону боевиков "Исламского государства" в Старом городе Ракка.

А 10 июля премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ в иракском Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет.

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Источник: korrespondent.net