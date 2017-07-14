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14. 07. 2017

В Китае умер нобелевский лауреат Лю Сяобо

 
Китайский правозащитник-диссидент и лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо скончался в Китае на 61-м году жизни, говорится в заявлении департамента юстиции города Шэньян.
 
Отмечается, что Лю Сяобо скончался 13 июля в результате отказа некоторых внутренних органов в Первой больнице Китайского медицинского университета города Шэньян, где проходил лечение после выявления у него последней стадии рака печени.
 
Напомним, 23 мая у писателя и правозащитника, которого в 2009 году приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинению в "подстрекательстве к подрыву государственного строя", был диагностирован рак печени в терминальной стадии. Его выпустили из тюрьмы для прохождения лечения.
В 2010 году Лю Сяобо присудили Нобелевскую премию мира за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". Присуждение правозащитнику премии вызвало негативную реакцию китайских властей. Лю Сяобо так и не позволили забрать премию, а его жену поместили под домашний арест.
Ранее сообщалось, что умер американский студент Отто Вомбиер, который был освобожден из заключения в Северной Корее.

Источник: korrespondent.net
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