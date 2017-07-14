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14. 07. 2017

Киев предоставил ЕС факты обхода санкций Россией

 
Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил в эфире 5 канала, что на саммите Украина-ЕС представителям Евросоюза была передана информация про факты обхода Россией санкций.
 
Елисеев сообщил, что представители Украины передали документ, в котором прописаны все факты и случаи, когда России удавалось обходить европейские санкции. По его словам, Киев также обратил внимание на попытки РФ обойти санкционный режим с помощью некоторых европейских стран.
 
Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что Россия в обход санкций ЕС доставила в аннексированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens. 
 
Позже стало известно, что в установке газовых турбин на ТЭС в Крыму задействована российская компания Интеравтоматика, 45,7% акций которой принадлежат немецкому концерну.
 
Корреспондент.net разбирался в скандале вокруг нарушения немецким предприятием санкционного режима. 

Источник: korrespondent.net
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