Киев предоставил ЕС факты обхода санкций Россией

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил в эфире 5 канала, что на саммите Украина-ЕС представителям Евросоюза была передана информация про факты обхода Россией санкций.

Елисеев сообщил, что представители Украины передали документ, в котором прописаны все факты и случаи, когда России удавалось обходить европейские санкции. По его словам, Киев также обратил внимание на попытки РФ обойти санкционный режим с помощью некоторых европейских стран.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что Россия в обход санкций ЕС доставила в аннексированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.

Позже стало известно, что в установке газовых турбин на ТЭС в Крыму задействована российская компания Интеравтоматика, 45,7% акций которой принадлежат немецкому концерну.

Корреспондент.net разбирался в скандале вокруг нарушения немецким предприятием санкционного режима.

Источник: korrespondent.net