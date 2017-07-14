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14. 07. 2017

Итоговый документ саммита Украина-ЕС не подписали

 
Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил в эфире 5 канала, что итоговая декларация саммита Украина-ЕС не была принята ввиду отсутствия консенсуса.
 
"Меня немного не устраивает то, что все обращают внимание − был или не был финальный документ, то есть декларация. Правда, делались попытки наработать совместный документ − это нормальная ситуация, когда не достигли консенсуса. В данном случае проект этого политического документа, к сожалению, не шел дальше тех амбиций, которые заложены в тексте Соглашения об ассоциации", − подчеркнул он.
 
Елисеев отметил, что поскольку в проекте итоговой декларации не удалось зафиксировать более дальновидных целей, то стороны "решили сконцентрироваться на более конкретных результатах, тех конкретных шагах, которые позволят украинским гражданам получить все выгоды от европейской интеграции".
 
Напомним, 13 июля в Киеве прошел 19-й саммит Украина-ЕС. Президент Петр Порошенко заявил, что доволен его результатами, так как, по его словам, саммит четко подтвердил готовность Украины двигаться в Европейский союз.
 
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Источник: korrespondent.net
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