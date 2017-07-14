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14. 07. 2017

РФ предупредила о ракетных пусках у берегов Сирии

 
Корабли Военно-Морского флота (ВМФ) России в предстоящие две недели могут провести очередные ракетные пуски в международных водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии. Об этом говорится в международном извещении для авиационного персонала и навигационного предупреждения для мореплавателей, передает Интерфакс.
 
В сообщениях приводятся координаты закрываемого района в международных водах Средиземноморья вблизи морских границ Сирии и уточняется, что там будут проходить "учения российского ВМФ − испытательные ракетные пуски 14, 19, 21, 26 и 28 июля".
 
Ранее сообщалось, что этот же район у побережья Сирии закрывался для ракетных пусков с кораблей ВМФ с 18 по 30 июня .
 
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Источник: korrespondent.net
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