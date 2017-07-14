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14. 07. 2017

Трамп похвалил физическую форму супруги Макрона

 
Президент США Дональд Трамп во время визита в Париж с похвалил физическую форму французской первой леди Брижит Макрон.
 
На видеозаписи, размещенной в Facebook президента Эммануэля Макрона видно, как первые лица США и Франции беседуют со своими супругами после приема в Доме инвалидов.
 
"Вы в такой хорошей форме", − говорит Трамп, поворачиваясь к 64-летней Брижит Макрон. Он повторяет ремарку французскому лидеру, и вновь обратившись к женщине, называет ее "прекрасной".
 
 
Напомним, Трамп с супругой 13 июня прибыли во Францию по приглашению Макрона. Во время встречи лидеры обсудили ситуацию в Украине, Сирии, КНДР, Ливии, а также ряд других вопросов. 
 
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Источник: korrespondent.net
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