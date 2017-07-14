Трамп похвалил физическую форму супруги Макрона

Президент США Дональд Трамп во время визита в Париж с похвалил физическую форму французской первой леди Брижит Макрон.

На видеозаписи, размещенной в Facebook президента Эммануэля Макрона видно, как первые лица США и Франции беседуют со своими супругами после приема в Доме инвалидов.

"Вы в такой хорошей форме", − говорит Трамп, поворачиваясь к 64-летней Брижит Макрон. Он повторяет ремарку французскому лидеру, и вновь обратившись к женщине, называет ее "прекрасной".

Напомним, Трамп с супругой 13 июня прибыли во Францию по приглашению Макрона. Во время встречи лидеры обсудили ситуацию в Украине, Сирии, КНДР, Ливии, а также ряд других вопросов.

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Источник: korrespondent.net