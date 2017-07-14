Депутат Константиновский отказался от мандата

Внефракционный народный депутат Вячеслав Константиновский сообщил в Facebook, что отказывается от депутатского мандата.

"Сегодня (13 июля – ред.) принял решение, которое свалило огромный груз с моих плеч. Написал заявление об отказе от депутатского мандата. Завтра утром оно будет в секретариате ВР (Верховной Рады – ред.) и надеюсь, будет проголосовано на следующей сессии. Первый раз я хотел это сделать через полгода после избрания, но несколько раз откладывал, надеялся, что привыкну", – написал Константиновский.

По словам нардепа, почти три года в парламенте были для него "самыми мрачными" в жизни.

"Настоящим политиком я так и не стал… в первую очередь потому, что оставаться самим собой, для политика почти недоступная роскошь. Поэтому, успех в политике почти всегда пропорционален умению обещать , обманывать и притворяться", – отметил Константиновский и добавил, что надеется приносить пользу, работая в бизнесе.

Депутат опубликовал фотографию своего заявления председателю Верховной Рады Андрею Парубию о досрочном снятии депутатских полномочий.

Вячеслав Константиновский/Facebook

Напомним, Константиновский был избран в Верховную Раду Украины по 220 избирательному округу (город Киев).Он известен своим предвыборным слоганом: "Продал роллс − ройс пошел в АТО".

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Как сообщал Корреспондент.net , Константиновский, которого подозревали в неуплате 50 миллионов гривен налогов, обвинил генерального прокурора Юрия Луценко в пиаре и давлении.

Источник: korrespondent.net