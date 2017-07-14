Кадыров назвал странным приговор за убийство Немцова

Президент Чечни Рамзан Кадыров считает, что приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова выглядит странно, сообщает пресс-служба главы Чеченской Республики.

"Странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего двадцать лет строго режима, при сомнительных доказательствах вины", − заявил Кадыров на совещании с руководством и командирами подразделений МВД.

Также его недоумение вызвало обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из осужденных наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кадыров подчеркнул, что ему не известны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки.

Убийство Немцова: для обвиняемого запросили пожизненное

При этом он подчеркнул, что "убийства чеченцев, кавказцев, происходящие в других городах и субъектах страны, игнорируются разного рода правозащитниками и изданиями, ратующими за защиту прав человека".

Напомним, Московский окружной военный суд приговорил убийцу Немцова Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима. Другие фигуранты дела получили сроки от 11 до 19 лет лишения свободы.

Источник: korrespondent.net