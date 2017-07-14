Итоги 13.07: Саммит Украина-ЕС, протесты у Рады

Возле парламента митинговали за отмену депутатской неприкосновенности Под Верховной Радой Украины собирались протестующие – по разным данным от 300 до 1000 человек. Они требовали отмены депутатской неприкосновенности и проведения досрочных парламентских выборов. Позже митингующие подожгли файеры и дымовые шашки. Охрану здания парламента усилили полицейскими и нацгвардейцами. Корреспондент.net разбирался, что происходило в Раде и возле нее. В Украине проходил саммит Украина-ЕС В Киеве прошел 19-й саммит Украина-ЕС. Президент Петр Порошенко заявил, что доволен его результатами, так как саммит четко подтвердил готовность Украины двигаться в Европейский союз. Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер во время пленарного заседания саммита отметил значительный прогресс Украины в проведении реформ, однако выразил недовольство скоростью борьбы с коррупцией. Отметим, что итоговый документ саммита Украина-ЕС не был подписан. В Администрации президента объяснили, что декларацию не приняли из-за отсутствия консенсуса между сторонами.

Трамп и Макрон встретились в Париже

Президент США Дональд Трамп с супругой 13 июня прибыли во Францию по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона. Во время встречи главы государств обсудили ситуацию в Украине, Сирии, КНДР, Ливии, а также ряд других вопросов.

На пресс-конференции после встречи с Трампом, Макрон заявил, что Париж больше не настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада, а ключевой задачей должно стать искоренение терроризма в стране.

Парламент дал согласие на арест Добкина

Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры на арест народного депутата от фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина. За соответствующее решение проголосовали 242 депутата. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко с трибуны в Раде вызвал Добкина на допрос в пятницу, 14 июля.

Сам нардеп действия правоохранительных и судебных органов в отношении него назвал "спектаклем" и гарантировал, что придет в ГПУ.

В МВФ предупредили о новом финансовом кризисе

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард не исключает, что мир может постигнуть еще один финансовый кризис.

"Наблюдаются некоторые тревожные процессы. Может возникнуть новый экономический кризис", – сказала Лагард.

Она также отметила, что для того, чтобы быть готовыми к потрясениям, мировые правительства должны убедиться в том, что финансовый сектор их стран находится под присмотром и хорошо отрегулирован.

Розенблату и Полякову вручены подозрения

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лично вручил подозрения народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову, которые фигурируют в расследовании о незаконном обороте янтаря в Украине.

В НАТО заявили о фундаментальных разногласиях с РФ по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе после очередного заседания Совета НАТО-Россия на уровне послов, что разногласия между альянсом и РФ в отношении Украины и Крыма остаются фундаментальными. По его словам, Минские договоренности предоставляют лучший шанс для урегулирования конфликта, но их надо выполнить.

Депутаты поддержали каникулы Рады до 5 сентября

Депутаты Верховной Разы поддержали проект постановления о начале заседания седьмой сессии с 5 сентября. Согласно календарным планам она продлится до 2 февраля 2018 года. Отметим, что депутаты не согласились с предложением спикера Андрея Парубия продлить работу текущей шестой сессии парламента.

Убийцу Немцова приговорили к 20 годам лишения свободы Московский окружной военный суд приговорил убийцу российского оппозиционера Бориса Немцова Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его звания лейтенанта и ордена и обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Соучастники преступления получили от 11 до 19 лет колонии.

Источник: korrespondent.net