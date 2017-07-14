ГСЧС: Без света почти 90 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий – дождь, гроза, порывы ветра – из-за срабатывания системы защиты линий электропередач, произошло обесточивание 88 населенных пунктов в семи областях Украины.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в Одесской области обесточено 23 населенных пункта, в Полтавской – 19, Львовской – 15, Черкасской – 11, Кировоградской – 7, Хмельницкой – 7, Киевской – 6.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Украину накрыл атмосферный фронт, который принес грозы и существенное похолодание. Этот фронт будет двигаться с запада на восток. Поэтому локальные грозовые дожди вероятны по всей Украине, кроме Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Центр Ровно затопило из-за мощного ливня

Источник: korrespondent.net