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14. 07. 2017

ГСЧС: Без света почти 90 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий – дождь, гроза, порывы ветра – из-за срабатывания системы защиты линий электропередач, произошло обесточивание 88 населенных пунктов в семи областях Украины.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в Одесской области обесточено 23 населенных пункта, в Полтавской – 19, Львовской – 15, Черкасской – 11, Кировоградской – 7, Хмельницкой – 7, Киевской – 6.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Украину накрыл атмосферный фронт, который принес грозы и существенное похолодание. Этот фронт будет двигаться с запада на восток. Поэтому локальные грозовые дожди вероятны по всей Украине, кроме Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Центр Ровно затопило из-за мощного ливня

Источник: korrespondent.net
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– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

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