Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июля 2017, пятница, 09:54
+18°C
Завтра +21°C
+18°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
14. 07. 2017

В Индии запретили выбрасывать мусор в реку Ганг

Высший суд Индии по вопросам окружающей среды запретил выбрасывать мусор ближе 500 метров от берега реки Ганг.

Национальный экологический трибунал заявил, что ситуация с загрязнением требует немедленного вмешательства. Установлен штраф за выброс мусора в реку – 800 долларов.

Суд постановил, чтобы власти штата Уттар-Прадеш убрали от береговой линии сотни кожаных фабрик, которые загрязняют реку химикатами и промышленным мусором. При этом предприятия – главный работодатель местного населения.

Решения национального трибунала обязательны к исполнению, но их можно еще обжаловать. Также нет отдельного органа, который бы контролировал выполнение всех решений, поэтому трибунал полагается на местные власти.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте этого года в штате Уттаракханд рекам Ганг и Ямуна дали статус юридического лица и они были приравнены к живым существам.

Источник: Украинская служба Би-би-си

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.