В Индии запретили выбрасывать мусор в реку Ганг

Высший суд Индии по вопросам окружающей среды запретил выбрасывать мусор ближе 500 метров от берега реки Ганг.
Национальный экологический трибунал заявил, что ситуация с загрязнением требует немедленного вмешательства. Установлен штраф за выброс мусора в реку – 800 долларов.
Суд постановил, чтобы власти штата Уттар-Прадеш убрали от береговой линии сотни кожаных фабрик, которые загрязняют реку химикатами и промышленным мусором. При этом предприятия – главный работодатель местного населения.
Решения национального трибунала обязательны к исполнению, но их можно еще обжаловать. Также нет отдельного органа, который бы контролировал выполнение всех решений, поэтому трибунал полагается на местные власти.
Как сообщал Корреспондент.net, в марте этого года в штате Уттаракханд рекам Ганг и Ямуна дали статус юридического лица и они были приравнены к живым существам.
Источник: Украинская служба Би-би-си
Источник: korrespondent.net
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