Дело против чиновников Генштаба по Ил-76 закрыли

Прокуратура открыла, а потом закрыла уголовное дело по факту превышения служебных полномочий военными служебными лицами Генштаба ВСУ в период с апреля по июнь 2014 года, когда был сбит Ил-76 над Луганском. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Радио Свободы.

Так, 21 июня судья Печерского райсуда Киева обязал ГПУ внести в Единый реестр досудебных расследований ведомости о правонарушении. 22 июня было открыто дело по ч.4 ст.426-1 УК Украины – превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях особого периода.

В ГПУ сообщили, что эту статью внесли в Уголовный кодекс в апреле 2015 года и на период совершения предполагаемого правонарушения ее не существовало.

Согласно украинскому законодательству, закон об уголовной ответственности не имеет обратного действия во времени.

"В связи с этим 12.07.2017 указанное уголовное производство закрыто", – говорится в ответе Генеральной прокуратуры.

Открытия уголовного дела против руководства АТО ранее добился адвокат Виталий Погосян, который представляет интересы семей погибших в Ил-76 военных.

Как сообщал Корреспондент.net, 14 июня 2014 года сепаратисты ЛНР сбили транспортный самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины, заходивший на посадку в аэропорту Луганска. Все 49 военнослужащих, находившихся на его борту, погибли.

В инциденте с Ил-76 был признан виновным генерал-майон Виктор Назаров, которого приговорили к семи годам лишения свободы. Он не признает своей вины в катастрофе и самолета и подал апелляцию.

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Источник: korrespondent.net