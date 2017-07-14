Трамп готов пригласить Путина в Белый дом

Президент США Дональд Трамп пригласит президента России Владимира Путина в Белый дом, но только в "нужное время". Об этом пишет The Hill.

"Я не думаю, что сейчас нужное время, но ответ – да, я пригласил бы", – сказал Трамп журналистам на борту самолета по дороге во Францию.

По словам американского президента, ему не сложно было бы ответить на этот вопрос "нет", но, по его мнению, нужно поддерживать диалог между странами.

"Если вы не поддерживаете диалог, вы дураки", – резюмировал Трамп.

Как сообщал Корреспондент.net, 7 июля на саммите G20 состоялась единственная встреча Трампа и Путина. Президенты вели переговоры более двух часов, обсуждая Ситуацию в Украине, Сирии, санкции и кибербезопасность.

После этой встречи Трамп констатировал, что создание совместной с Россией группы по кибербезопасности невозможно.

Источник: korrespondent.net