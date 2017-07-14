Германия продаст оружие Саудовской Аравии и Египту

Правительство Германии одобрило многомиллионные сделки по продаже вооружений Саудовской Аравии и Египту. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на список, составленный министерством экономики ФРГ по запросу бундестага и попавший в распоряжение агентства.

Как следует из списка, Совет безопасности бундестага одобрил поставку Саудовской Аравии 110 грузовых автомобилей производства Rheinmetall MANN Military Vehicles GmbH, четырех патрульных кораблей береговой охраны судостроительной компании Lürssen-Werft, а также экспорт военной продукции и обмундирования концерна Fritz Werner. Египту Германия поставит подлодку, произведенную немецким концерном ThyssenKrupp Marine System.

Министерство экономики отказалось от комментариев по этому поводу. Представитель ведомства лишь заявил, что система контроля за продажей вооружений в Германии одна из наиболее строгих в мире.

Кроме того, принимая решение об экспорте вооружений Эр-Рияду и Каиру, Берлин, по его словам, руководствовался не экономическими, а внешнеполитическими соображениями и интересами в сфере политики безопасности.

Парламентская оппозиция подвергла резкой критике сделку по продаже вооружений Саудовской Аравии и Египту в связи с нарушениями прав человека в этих странах.

Ранее Высокий суд Лондона признал законной продажу правительством Британии оружия Саудовской Аравии, которая наносит авиаудары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене.

Источник: korrespondent.net